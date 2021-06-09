Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Çavuşoğlu'nu kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Çavuşoğlu'nu kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Alanyaspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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