Türkiye Futbol Federasyonu, Gündüz Kılıç'ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) ölümünün 41. yıl dönümünde andı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) ölümünün 41. yıl dönümünde andı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımımızın eski oyuncusu ve teknik direktörü, 1936 ile 1951 yılları arasında ay-yıldızlı formayı giyen, bir dönem milli takımı çalıştıran ve Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan Gündüz Kılıç'ı vefatının 41. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz