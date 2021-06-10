Türkiye Futbol Federasyonu, Faruk Koca'yı kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'yı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'yı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü Kulübünün bugün gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar