Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Garbis İstanbulluoğlu'nu andı
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Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Garbis İstanbulluoğlu'nu andı

17.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:28
Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Garbis İstanbulluoğlu'nu andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Garbis İstanbulluoğlu'nu vefatının 27. yılında andı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Garbis İstanbulluoğlu'nu vefatının 27. yılında andı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Vefatının 27. yılında eski milli futbolcumuz Garbis İstanbulluoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Garbis İstanbulluoğlu, 1927 yılında İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kadırga semtinde doğdu.

Kadırgaspor, Vefa, Taksim'de futbol oynayan İstanbulluoğlu, 1952-1953 yıllarında milli takım formasını 5 kez giydi. Garbis İstanbulluoğlu, milli takımın 1 Haziran 1952'de İsviçre'ye 5-1 yenildiği maçta golü atan oyuncu oldu. İstanbulluoğlu, millilerin 25 Mayıs 1953'te İsviçre'yi 2-1 yendiği karşılaşmada da iki gol atmıştı.

Garbis İstanbulluoğlu, 1994 yılında vefat etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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