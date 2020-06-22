Türkiye Futbol Federasyonu, Coşkun Özarı'yı vefatının 9. yılında andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2011 yılında hayatını kaybeden Coşkun Özarı için anma mesajı yayımladı.
22.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:23
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2011 yılında hayatını kaybeden Coşkun Özarı için anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski teknik direktörü, ay-yıldızlı formayı giyen, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan Coşkun Özarı'yı vefatının 9'uncu yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA