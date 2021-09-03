Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım kampına İspanya'da dahil oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım kampına İspanya'da dahil oldu

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım kampına İspanya'da dahil oldu
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan futbolcular Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, ay-yıldızlı ekibin İspanya'da konakladığı otele geldi.

Aday kadroda yer alan iki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Cebelitarık ile yapılacak karşılaşma öncesi kampa dahil oldu.

Geçen ay İngiltere'nin Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ise oturum izinleriyle ilgili işlerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Baykal
Spor Diego Salih Uçan Burak Elmas Fatih Tekke Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım kampına İspanya'da dahil oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:57:20. #1.15#

title