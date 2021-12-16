Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını açıkladı.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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