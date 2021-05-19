Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Samsun'da bundan 102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hiçbir millete nasip olmayan destansı zaferleri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırdı." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Önder Atatürk, şanlı tarihimizde ayrı bir yeri olan bu anlamlı günü, Cumhuriyetimizi emanet ettiği güçlü Türkiye'nin teminatı genç nesillere ve milletimize Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan olarak sundu. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözüyle gençlerin sporcu olmalarına rehberlik eden Ulu Önderimizin sözünü şiar edinerek, sporun ve futbolun yurt sathına yayılması ve gelişimi için her türlü katkıyı sunma misyonumuza var gücümüzle devam edeceğiz. Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Haberler Spor
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