Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti
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Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti

Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu. Fransa'nın Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde, 60'ı savaşçı olmak üzere 400 ila 500 vatandaşı bulunuyor.

09.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:14
Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti

İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, " vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." denildi. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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