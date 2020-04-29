Türkiye, Fransız senatörün Covid-19 yardım talebini geri çevirmedi
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Türkiye, Fransız senatörün Covid-19 yardım talebini geri çevirmedi

Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulunan Fransız Senatör Nathalie Goulet, gönderilen sağlık malzemelerini Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden teslim aldı.

Türkiye, Fransız senatörün Covid-19 yardım talebini geri çevirmedi
29.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:14

Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulunan Fransız Senatör Nathalie Goulet, gönderilen sağlık malzemelerini Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden teslim aldı.

Türkiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden ülkelere tıbbı yardımlarına devam ediyor. Fransız Senatör Nathalie Goulet'in Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulunması üzerine söz konusu talebe yanıt veren Türkiye, Fransa'ya korona virüsle mücadele kapsamında tıbbı malzeme gönderdi. Fransız Senatör Goulet, Fransa'ya gönderilen tıbbi malzemeleri Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan teslim aldı.

Fransa'ya gönderilen 20 bin maske ve 500 koruyucu önlüğün Orne ve çevresindeki hastaneler ile bölgedeki güvenliği sağlayan polis ve jandarmalara dağıtılacağı ifade edildi.

Türkiye'nin duyarlı davranışını unutmayacağını ifade eden Orne bölgesi Senatörü Nathalie Goulet, "Bu yardımları başta bölgemdeki sağlık çalışanları olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtacağım. Kendilerine de bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin bağışı olduğunu söyleyeceğim. Bu yardımlardan ötürü Ankara'ya ve Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'den gönderilen yardımları Paris Büyükelçiliğinde Fransız Senatöre teslim eden Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Senatör Nathalie Goulet için, "Büyükelçiliğimizle ilişkileri çok iyidir. Türkiye'yi iyi tanıyan Fransız siyasetçilerden. Korona virüs salgınının başlamasından itibaren aramızdaki yakın ilişkilere de istinaden bizden yardım talebi oldu. Özellikle seçim bölgesinde insanların zor durumda olduğunu, gerek hastanelerin gerekse kamu düzenini sağlamakla görevli kurumların mensuplarının bir hayli zor durumda olmasıyla bizden maske vb. sağlık malzemesi vermemizden büyük mutluluk duyacaklarını belirtmişti" dedi.

Büyükelçi Musa, "Biz de bu talebi ilettik Sayın Bakanlığımıza. Biliyorsunuz Türkiye bu dönemde birçok ülkeye hatırı sayılır miktarda sağlık malzemesi yardımı yaptı" ifadelerini kullanarak Fransız Senatör Goulet'in talebinin de uygun görüldüğünü belirtti.

Büyükelçi Musa ayrıca, Fransa'nın Colmar, Mulhouse, Nancy ve Strazburg bölgeleri için talep edilen sağlık yardımlarının da aynı şekilde yarın teslim edeceğini belirtti. Büyükelçi Musa Türkiye'nin Fransa dışında birçok ülkeye maske ve benzeri yardımlarda bulunduğu gibi Fransa'da yaşayan Türk toplumunun da diğer toplumlardan kendini ayrıştırıp ikinci vatanları olarak kabul ettikleri Fransa'da yardım kampanyaları başlattıklarını belirtti. Türk vatandaşlarının Paris'teki konfeksiyon atölyelerini maske ve önlük dikim işi için dönüştürdüklerini belirten Büyükelçi Musa, Türk vatandaşlarının belediyeler ve çeşitli kuruluşlarla temasa geçerek ürettikleri maske ve hastane önlüklerini bağışladıklarını dile getirdi. - PARİS

Kaynak: İHA

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