Türkiye Fizyoterapistler Günü
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Türkiye Fizyoterapistler Günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türkiye Fizyoterapistler Günü

SANKO Üniversitesi'nde 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı.

SANKO Üniversitesi'nde 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Fizyoterapistler Günü nedeniyle, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görev yapan akademik personele armağan takdim etti.

Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bölümde görevli akademik personeli ziyaret ederek armağan takdim edip, 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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