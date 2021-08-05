Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız
Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
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