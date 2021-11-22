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Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Federasyonumuzu dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. Ekmek 4-5 TL olacak şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Federasyonumuzu dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. Ekmek 4-5 TL olacak şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Başkan Balcı, bazı gazetelerde çıkan ekmek fiyatlarına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükseliş söz konusu olduğunu söyleyen Balcı, "Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğalgaz, su vb. 'de her gün fiyat değişmektedir. Ancak, bu demek değildir ki, biz "vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için "mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık. Yaşanmakta olan bu hassas durumdan "vazife çıkarmak isteyenlere karşı dur dememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ekmek fiyatlarının makul seviyelerde değerlendirilerek güncelleneceğini vurgulayan Başkan Balcı, "Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, Federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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