Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İBB'nin yeni halk ekmek büfesi açma talebine tepki gösterdi
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İBB'nin yeni halk ekmek büfesi açma talebine tepki gösterdi

15.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:29
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İBB'nin yeni halk ekmek büfesi açma talebine tepki gösterdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), belediye meclisine taşıdığı 142 yeni halk ekmek büfesi açma talebine tepki göstererek, "Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), belediye meclisine taşıdığı 142 yeni halk ekmek büfesi açma talebine tepki göstererek, "Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." ifadesini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin yeni 142 halk ekmek büfesine ilişkin talebinin anlaşılır olmadığını, belediyenin, hali hazırda 500'e yakın büfe ile esnafa karşı haksız rekabet yarattığını savundu.

Belediyenin, işi tamamen siyaset üzerinden gündeme getirdiğini ileri süren Balcı, "Unutulmamalı ki bu tür siyasetler, 1990'ların Türkiyesi'nde geçerliydi. Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, Belediye tarafından su ve ulaşım gibi hizmetlere yapılan zammı da anımsatırken, 142 ilave ekmek büfesi açılması çabasının hizmet olarak adlandırılamayacağını aktardı. Balcı, "İyisi mi siz belediyenin asıl işi olan hizmeti öncelik olarak gündeminize alın, biz de esnaflığın gereği olarak ekmeği nasıl kaliteli ve hesaplı çıkarabiliriz ona bakalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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