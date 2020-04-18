Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinizde, 2'inci kez uygulanan, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen Ekmek Dağıtımına ilişkin açıklamada bulundu. Dağıtımda herhangi bir problem yaşanmadığını vurgulayan Balcı, "Geçtiğimiz haftadan farklı olarak, ekmek dağıtımının daha düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında fırıncılar odalarımız, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlarımız tarafından, her mahalle için muhtar görüşleri de alınarak dağıtım bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirlenen araçlar mahalle, sokak, cadde ölçeğinde, muntazam bir şekilde vatandaşımıza ekmek ulaştırmaktadırlar.

Ekmek dağıtımında, Vefa Sosyal Destek Birimlerimizde sahadadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA