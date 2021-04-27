Türkiye-Finlandiya siyasi istişareler toplantısı 28 Nisan'da çevrimiçi yapılacak
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Türkiye-Finlandiya siyasi istişareler toplantısı 28 Nisan'da çevrimiçi yapılacak

Türkiye-Finlandiya siyasi istişareler toplantısı 28 Nisan'da çevrimiçi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi istişareler toplantısının, 28 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi istişareler toplantısının, 28 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Finlandiya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz ile Finlandiya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen eşbaşkanlığında 28 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Siyasi istişareler sırasında, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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