Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı
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Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 9 ayında dış satımdan yaklaşık 1,6 milyar dolar gelir sağladığı bildirildi.

Türkiye'nin, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 9 ayında dış satımdan yaklaşık 1,6 milyar dolar gelir sağladığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, 1 Eylül 2020-31 Mayıs 2021 döneminde çeşitli ülkelere 231 bin 995 ton fındık sattı ve karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin 250 dolar gelir elde etti.

Türkiye'den 2019-2020 ihracat sezonunun aynı döneminde 293 bin 572 ton fındık ihraç edilmiş, 1 milyar 960 milyon 511 bin 990 dolar gelir sağlanmıştı.

Buna göre ihracatta, miktarda 61 bin 577 ton, gelirde ise 341 milyon 178 bin 740 dolar azalma oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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