Türkiye Finans ve Intercity'den taşıt finansmanında stratejik iş birliği

Türkiye Finans Katılım Bankası ve Intercity, Türkiye Finans'ın sektörde bir ilk olan yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Finans Katılım Bankası ve Intercity, Türkiye Finans'ın sektörde bir ilk olan yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bireysel taşıt finansmanında 2020'yi yüzde 8,9 pazar payı ile kapatan Türkiye Finans, bu iş birliği ile taşıt finansmanı alanında Türkiye'nin ilk 3 bankası arasına girmeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Intercity'nin Türkiye genelindeki tüm bayileri Hızlı Finansman noktaları olarak taşıt finansmanı alanında hizmet vermeye başlayacak.

Bu sayede alıcılar, Intercity bayilerinden 7 gün 24 saat, kolay ve hızlı bir şekilde taşıt finansmanı başvurusunda bulunabilecek ve banka şubesine gerek kalmadan, ihtiyacın doğduğu anda ve yerde hayalini kurdukları aracın dakikalar içerisinde sahibi olabilecek.

Türkiye Finans, Türkiye'nin ikinci el araç satışı ve filo kiralama şirketi Intercity ile Türkiye Finans'ın sektörde bir ilk olan, yenilikçi iş modeli Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu bünyesinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

İmza töreni, Intercity Klasik Otomobil Müzesi'nde Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında; Intercity'nin Türkiye genelindeki tüm bayileri Hızlı Finansman noktası olarak taşıt finansmanı alanında hizmet vermeye başlayacak. Tüm Intercity bayilerinde 50.000 TL'ye 18 ay vade ile yüzde 0'dan başlayan kar oranlarının sunulduğu ve 150.000 TL'ye kadar kullandırım yapılan taşıt finansmanına 7 gün 24 saat boyunca başvuru yapılabilecek. Alıcılar, nüfus cüzdanı haricinde hiçbir ek belgenin gerekli olmadığı finansman başvurularında hayalini kurdukları araca dakikalar içerisinde sahip olabilecek.

İhtiyacın doğduğu anda ve yerde finansman desteği

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye'de yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren Hızlı Finansman bayileri ile taşıt ve ihtiyaç finansmanı, yedek hesap, kredi kartı başvurusu, sigorta teklifi, fatura, aidat ve kredi kartı ödemesi gibi farklı bankacılık hizmetlerini tek bir noktadan müşterilerine sağlıyor. Eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten taşıta, farklı alanlarda faaliyet gösteren 14.000 Hızlı Finansman bayisinde Türkiye Finans, müşterilerinin şubelere gitmesine ve ek prosedürlerle uğraşmasına gerek kalmadan, onlara ihtiyaçlarının doğduğu anda ve yerde çeşitli finansman destekleri, başvuru ve ödeme kolaylığı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, Hızlı Finansman gibi yenilikçi alt yapısıyla ön plana çıkan ürün ve hizmetleri daha da geliştirerek finansal araçlara herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini ve bu sayede finansal fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin binlerce noktasında hizmet veren Hızlı Finansman ürünümüz Türkiye Finans'ın öncü vizyonunun en somut örneklerinden biri. 2020 yılında yirmiye yakın sektörde hizmet veren Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu iş modelimiz bünyesindeki tüm hızlı finansman iş ortaklarımız ile Türkiye Finans olarak ekonomiye 1 milyar lira değerinde katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Finansal çözümler alanında iki kez ödüle layık görülen Hızlı Finansman ile çok çeşitli bankacılık hizmetlerini fiziki şube veya çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğduğu anda ve yerde anında onların hizmetine sunuyoruz.

Bu yenilikçi iş modelimiz kapsamında, Intercity gibi lider bir kurum ile güçlerimizi birleştirerek taşıt finansmanı alanında iş birliği gerçekleştirmekten ve müşterilerimize ihtiyaçları olduğu anda ve yerde destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bankamız 2020 yılında bireysel taşıt finansmanında sektörün önemli aktörlerinden oldu. 2020 yılı verilerine göre, bankaların kullandırım yaptıkları bireysel taşıt finansmanları sonucunda yılı yüzde 8,9 pazar payı ile kapattık. 2021 yılı hedefimiz katılım bankaları arasında lider konumda olmanın yanında; bankacılık sektöründe taşıt finansmanında akla gelen ilk 3 banka arasında yer almak."

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise, "Sektörün lider markası Intercity olarak, tam 30 yıldır müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye Finans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de süreçleri hem daha pratik hale getirecek hem de müşterilerin diledikleri araca erişimlerini daha hızlı hale getirecek. Intercity'nin, Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş bayi ağı ile verdiği hizmetlerin, Türkiye Finans ile yaptığımız iş birliği sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. Bundan sonraki dönemde de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya, sektörünün öncü kurumlarıyla çeşitli alanlarda iş birlikleriyle hizmet kalitesini yukarı taşıyacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu