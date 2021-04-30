Türkiye Finans "uzaktan müşteri edinimi" uygulamasını hizmete sunuyor

Türkiye Finans, banka şubesine girmeden, kurye ve ıslak imza olmadan banka müşterisi olabilmeye olanak sağlıyor.

Türkiye Finans, banka şubesine girmeden, kurye ve ıslak imza olmadan banka müşterisi olabilmeye olanak sağlıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası açıklamasına göre, uzaktan müşteri edinimi sürecinin 1 Mayıs itibarıyla başlamasıyla bankacılık dünyasında yeni bir dönem başladı. Teknik altyapısı ve sunduğu müşteri deneyimiyle bu sürece en kısa sürede hazır olan bankalar arasında yer alan Türkiye Finans, yarından itibaren banka şubesine girmeden, kurye ve ıslak imza olmadan banka müşterisi olabilmeye olanak sağlayacak.

Türkiye Finans'tan bankacılık hizmeti almak isteyen kişilerin çipli T.C. kimlik kartı ve NFC (yakın alan iletişimi) özelliği olan akıllı telefonlarının olması yeterli oluyor. Türkiye Finans mobil uygulaması üzerinden "Müşteri Ol" seçeneğini tıklayan müşteri adaylarının bilgileri doğrulandıktan sonra canlılık testleri yapılıyor ve gerekli belgelerin dijital ortamda imzalanmasının ardından çağrı merkezi personeli ile görüntülü görüşme gerçekleşiyor.

Banka, uzaktan müşteri edinimi ile ilgili süreçleri yenileyerek dijital ortamlar üzerinden işlem güvenliğini sağlamayı, süreçlerin kısalması ile işlem sayısını ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyor. Dijital müşteri edinimi esnasında girilen müşteri bilgileri T.C. kimlik kartı çipinde yer alan bilgiler ile eşleştiriliyor, canlılık analiziyle kişinin işlem anındaki görüntüsü doğrulanıyor. Ardından banka personeli ile yapılan görüntülü görüşme ile kişinin kendisi olduğu bir kez daha kontrol ediliyor.

"Bol Kepçe" hesap açmanın "yeri ve zamanı" yok

Türkiye Finans'ın yenilikçi ürünü kira sertifikası ile katılım hesabını tek hesapta birleştiren Bol Kepçe hesabı kullanmak isteyenler de artık uzaktan, şubeye gitmeden Türkiye Finans müşterisi olarak kolayca hesap açabiliyor. Hesap açma alt sınırının 10 bin TL olduğu Bol Kepçe hesabını açan müşteriler TL birikimlerini avantajlı oranlarla katılma hesaplarından daha yüksek kar payı getirisiyle bulundukları yerden değerlendirme olanağına sahip oluyor.

"Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında yer ve zamandan bağımsız yanlarında olacağız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, yeni mevzuat ile Türkiye Finanslı olmanın "yeri ve zamanı olmayacağını" dile getirdi.

Özdeniz, "Bu süreç müşteri deneyiminin ve sektörün rekabetçilik gücünün bambaşka bir noktaya taşındığı heyecan verici bir süreç. Artık şubeye gitmeden veya kurye kullanmadan tamamen dijital yöntemlerle anında banka müşterisi olunabilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans olarak uzun yıllardır teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yaptıklarını, bu nedenle yeni döneme en hızlı adapte olan bankalardan biri olduklarını belirten Özdeniz, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak, geçmişte dijital kanallar üzerinden müşteri edinimini başlatan ilk bankalardan biri olduk. İnternet sitesi üzerinden başlattığımız süreçleri kurye ile gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından hızlıca tamamlıyorduk. Yeni dönemle birlikte, artık sadece dijital imza ve görüntülü görüşme ile Türkiye Finans müşteri olabilmek mümkün. Uzaktan müşteri edinimi konusundaki teknik altyapımız üzerinden kurguladığımız müşteri deneyimi ile öncü bankalardan biri olduk. Uzaktan müşteri edinimini sürecindeki çalışmalarımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Mobil Biyometrik Kimlik Doğrulama ile Anında Müşteri Edinimi projemiz ile IDC Özel Ödülü'ne de layık görüldük. Her şey bu denli dijitalleşirken bankacılıkta güven ve şeffaflığın çok önemli olduğunu biliyor, bu unsurları dijital ortamlar üzerinden sağlayabileceğimiz yeni iş modelleri ile hayata geçiriyoruz. Yeni dijital dünyaya uyumlu iş süreçlerimiz, alt yapısı güçlü dijital kanallarımız ve uzaktan çalışabilme yetkinliğine sahip banka personelimiz ile bambaşka bir müşteri deneyimine odaklanacağız. Dijitalleşme sayesinde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında yer ve zamandan bağımsız yanlarında olmaya devam edeceğiz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak