Türkiye Finans, Türkiye'nin "en gözde katılım bankası" oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası, Realta Danışmanlık tarafından her yıl yayımlanan "En Gözde Şirketler"e bu yıl giriş yaparak, üniversite öğrencileri tarafından Türkiye'nin en gözde katılım bankası seçildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası, Realta Danışmanlık tarafından her yıl yayımlanan "En Gözde Şirketler"e bu yıl giriş yaparak, üniversite öğrencileri tarafından Türkiye'nin en gözde katılım bankası seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans etkili marka iletişimi ile yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanı sıra öncü insan kaynakları uygulamalarıyla da bankacılık sektöründe öne çıkmaya devam ediyor.

Banka, 2009 yılından bu yana Realta Danışmanlık tarafından yürütülen "En Gözde Şirketler Araştırması"na bu yıl 83. sıradan giriş yaparak Türkiye'nin en gözde katılım bankası olarak listede yer aldı. Öğrencilere yönelik odak grup çalışmalarıyla kısa listeye kalan şirketlerin seçildiği ve ardından dijital ortamda yürütülen anketlerle sıralamanın belirlendiği araştırmaya bu yıl 71 bin üniversite öğrencisi katıldı. Araştırma kapsamında marka algısı, iletişim kanalları, liderlik, gelişim fırsatları gibi farklı başlıklarda 66 soru sorularak katılımcılar arasında ölçümlemeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, üniversite öğrencileri tarafından Türkiye'nin en gözde katılım bankası olarak değerlendirilmenin uzun soluklu bir stratejinin sonucu olduğunu belirterek, "Çalışanlarımıza güçlü bir çalışan deneyimi sunmak, gelişim yolculuklarında onların yanında olmak insan kaynağına yönelik yaklaşımımızın temelini oluşturuyor. Bir kurumu geleceğe taşıyan en önemli gücün insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle insan kaynağımıza yönelik her uygulama ve yeniliği yıllar önce oluşturduğumuz strateji çerçevesinde kurguluyoruz. Adaylarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza dokunduğumuz tüm süreçleri sistematik biçimde sürdürmemiz İK alanında yenilikçi adımlar atmamıza katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans olarak, insan kaynağına verdikleri önemin salgın döneminde daha belirgin hale geldiğini ifade eden Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Yıllardır süregelen yatırımlarımızın da etkisiyle, Kovid-19 salgınının başlamasından kısa süre sonra iş dünyasında ilk olma özelliğine sahip dört seçenekli esnek ve uzaktan çalışma modelini hızla hayata geçirdik. Şubelerimizde de çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önceliklendiren aksiyonları devreye aldık. İnsanı odak noktasında tutan bu yaklaşımımız başta iş hayatına adım atma aşamasında olan gençlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızda olumlu yansıma buldu. Hem kurum içinde hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar hem de bankacı olmaya aday gençleri sektöre kazandırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Türkiye Finans'ı gençlerin gözünde öne çıkardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu