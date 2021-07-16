Türkiye Finans, Türkiye'nin en etik şirketleri arasına girdi
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Türkiye Finans, Türkiye'nin en etik şirketleri arasına girdi

Türkiye Finans, Türkiye'nin en etik şirketleri arasına girdi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl etik ve iş ahlakı konusunda iş dünyasına farkındalık kazandırmak amacıyla Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda uluslararası etik...

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl etik ve iş ahlakı konusunda iş dünyasına farkındalık kazandırmak amacıyla Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda uluslararası etik standartlara uygunluğuyla üçüncü kez ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Finans açıklamasına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda, ilgili tüm kriterlerde başarı göstererek üçüncü kez ödüle layık görüldü.

Şirket yönetimlerinde iş ahlakına ve etik değerlere bağlı kalarak faaliyetlerini sürdüren kurumların ödüllendirildiği organizasyon kapsamında Türkiye Finans, uluslararası etik standartlara uygun olarak gerçekleştirdiği çalışmalarla üçüncü kez Türkiye'nin en etik şirketlerinin arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Altı kategoride hazırlanan soruları cevaplandıran şirketlerin 100 üzerinden değerlendirildiği ölçümleme sisteminde Türkiye Finans, kriterleri başarıyla tamamlayarak ödüle layık görülen 23 şirketten biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İç Kontrol ve Uyum Direktörü Ogün Ataoğlu, Türkiye Finans olarak insan odaklı kurum kültürü ve iş süreçlerine yansıttıkları değerlerine "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda, üçüncü kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Finans olarak kendileri için işlerini başarıyla yapabilmemizin en önemli kriterlerinin başında iş ahlakına, etik ilkelere ve insan odaklı çalışma kültürüne sadık kalmak geldiğini aktaran Ataoğlu, "Yaptığımız her işte insani değerlere öncelik vermek ve etik ilkelere bağlı kalarak süreçlerimizi ilerletmek hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize mükemmeliyet olarak yansıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katılım bankacılığı prensiplerine bağlı kalarak ve kurumsal değerlerimize sahip çıkarak ülkemizin rol model kurumları arasında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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