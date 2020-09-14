Türkiye Finans, Türk lirası birikimlerini e-Katılma hesabı ile destekliyor
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Türkiye Finans, Türk lirası birikimlerini e-Katılma hesabı ile destekliyor

Türk lirası birikimlerini desteklemek amacıyla e-Katılma hesabını hayata geçiren Türkiye Finans, kar paylaşım oranlarını sektördeki en rekabetçi seviyeye çıkararak yüzde 98/2 olarak revize etti.

Türkiye Finans, Türk lirası birikimlerini e-Katılma hesabı ile destekliyor
14.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:09

Türk lirası birikimlerini desteklemek amacıyla e-Katılma hesabını hayata geçiren Türkiye Finans, kar paylaşım oranlarını sektördeki en rekabetçi seviyeye çıkararak yüzde 98/2 olarak revize etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar aracılığıyla kolayca açılabilen e-Katılma hesabında Türk lirası birikimlerinden yüksek gelir elde etme olanağı sunuluyor. Türk lirası birikimlerini desteklemek amacıyla e-Katılma hesabını hayata geçiren banka, TL birikimlerini yüksek getiri ile değerlendirmek isteyen müşterilerine yüzde 98/2 özel kar paylaşım oranından faydalanabilme imkanı sağlıyor.

Dijital Bir Hesap Açarsın, Avantajlı Oranlarla Kazanırsın söylemiyle müşterilerine daha fazla kazanç olanağı sağlayan Türkiye Finans, e-Katılma hesabıyla rekabetçi kar paylaşım oranları sunmaya devam ediyor.

Türkiye Finans'ın e-Katılma hesabı mobil ve/veya internet şubesi üzerinden kolayca açılabiliyor. Bu hesabı açan Türkiye Finans müşterileri, gerçekleştirdikleri EFT ve havale işlemlerinde de herhangi bir masraf ödemiyor. Üstelik müşteriler mevduatlarını çekmek isterlerse, vadelerini bozmadan diledikleri zaman bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, e-Katılma hesabını geçen yıl "Katılmamak Elde Değil" kampanyaları ile müşterilere duyurduklarını anımsattı.

Özdeniz, "Aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde kar paylaşım oranını çektiğimiz 98/2 seviyesi ile en rekabetçi paylaşım oranlarına da sahip olduk. TL birikimlerinin desteklenmesini ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve kalıcı büyümesi açısından çok önemli görüyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak ülkemizin ekonomik kalkınmasının önünü açmalıyız. e-Katılma hesabını dijital kanallar üzerinden aktif hale getirerek hem dijital bankacılık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyor hem de müşterilerimizin şubelere gitmesine gerek kalmadan bu hesabı kolayca açabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız Türk lirasının ve vatandaşımızın birikiminin değer kazanmasını teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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