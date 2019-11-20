Türkiye Finans taşıt finansmanında vites artırıyor

20.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:26

Türkiye Finans yüzde sıfırdan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle taşıt finansmanında vites artırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası" seçilen Türkiye Finans'ın esnek kar oranları ve vade seçenekleri sunan yeni taşıt finansmanı kampanyası 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Türkiye Finans, yeni taşıt finansmanı kampanyasında yüzde sıfırdan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle vites artırıyor. 100 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde sıfır kar oranı uygulayan kampanyada, yerli üretim araç satın almak isteyen müşteriler için de farklı seçenekler bulunuyor.

Bu kapsamda, Banka Hyundai, Renault Mais, Fiat, Toyota, Honda ve Ford markalarının yerli üretim araçlarında 0,49'dan başlayan kar oranları ve 18 aya varan vade avantajları sunuyor. Ayrıca, pek çok marka ve model için de 60 aya varan vadelerle yüzde 1'den başlayan kar oranları uygulanıyor.



Yerli üretim modellerine sunulan kampanya kapsamında müşterilerinin başvuruları hem şubeler üzerinden alınıyor hem de online ekranlar aracılığıyla bayide hızlı finansman kullandırarak gerçekleştirilebiliyor.

"İlklerle katılım bankacılığının sınırlarını zorluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve ekonomik büyümesi için lokomotif sektörlerin ve yerli üretimin teşvik edilmesinin şart olduğunu belirtti.

Özdeniz, "Biz de Türkiye Finans olarak üzerimize düşeni yapıyor ve çeşitli kampanyalarla otomotiv sektörüne destek oluyoruz. Bankacılık sektörü taşıt satışını teşvik etmek amacıyla arka arkaya kampanyalar hayata geçiriyor. Ancak biz, Türkiye Finans olarak vitesi arttırıyor ve ilklerle katılım bankacılığının sınırlarını zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

Necati Özdeniz, yeni taşıt finansmanı kampanyalarında farklı müşteri ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap vermek amacıyla esnek seçenekler sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin istedikleri aracı en hızlı şekilde satın alması, yüzde sıfırdan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle çok kolay hale geliyor. Ayrıca kampanyamızı şubelerimizin yanı sıra hızlı finansman kanalımızdan da sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını online kanallar üzerinden anında karşılayabiliyoruz. Üstelik masrafsızlık prensibimizden ödün vermeden yine sektörde bir ilki gerçekleştiriyor ve müşterilerimizden dosya masrafı almıyoruz. Böylece onların hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini sağlıyoruz."

Kaynak: AA