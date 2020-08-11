Türkiye Finans'tan, yılın ilk yarısında 403,5 milyon TL konsolide kar
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Türkiye Finans'tan, yılın ilk yarısında 403,5 milyon TL konsolide kar

Türkiye Finans, yılın ilk yarısında 403 milyon 573 bin TL konsolide kar elde etti.

Türkiye Finans'tan, yılın ilk yarısında 403,5 milyon TL konsolide kar
11.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:06

Türkiye Finans, yılın ilk yarısında 403 milyon 573 bin TL konsolide kar elde etti.

Türkiye Finans Katılım Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2020 yılı ilk yarı yıl bilançosunu duyurdu.

Buna göre, yılın ilk yarısında tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hızlı ve kararlı pozisyon alarak ülke ekonomisinin ve müşterilerinin bu süreci en az hasarla atlatabilmeleri için ardı ardına ekonomi destek paketleri hayata geçiren Türkiye Finans, pandemi döneminin zor koşullarına rağmen ekonomiye desteğini artırarak nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplamda 54 milyar lira fon kullandırdı.

Türkiye Finans, yılın ilk yarısında 403 milyon 573 bin TL konsolide kar elde etti.

Kullandırdığı nakdi fonlarda yüzde 36'lık artışla reel sektöre 45,2 milyar lira tutarında kaynak sağlayan banka, gayri nakdi fonlarda da sektör ortalamasının üzerine çıkarak geçen yıl sonuna göre yüzde 15 artışla 8,4 milyar lira hacme ulaştı.

Yıl sonuna göre yüzde 25 artışla sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek 50,1 milyar liralık fon toplayan Türkiye Finans, geçen yıl sonuna göre de yüzde 31 büyüme göstererek 68,5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı.

Bu dönemde dijital kanalları kullanan müşteri sayısında yüzde 43 artış yaşayan Türkiye Finans, bu kanallardaki müşteri deneyimini iyileştirme çalışmaları için yaptığı yatırımlara devam edecek.

"Ülke ekonomisi ve müşterilerimiz için sorumluluk aldık"

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, 2020 yılı ilk yarı yıl verileriyle ilgili, "2020 yılının ilk yarısı hem dünya hem de ülkemiz için oldukça zor bir dönem oldu. Tüm dünya ülkeleri, pandemiye karşı verilen mücadelenin yanı sıra bu süreçten etkilenen ekonomilerini de ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz ise bu zorlu mücadelede gösterdiği kararlı tutumla pandemi döneminin yaralarını sarmaya devam ediyor. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak bizler de bu süreçte tüm paydaşlarımız için fayda sağlamaya devam ederken, ardı ardına hayata geçirdiğimiz ekonomi destek paketleri ile ülke ekonomisi ve müşterilerimiz için sorumluluk aldık." ifadelerini kullandı.

Akşam, yılın ilk yarısında banka olarak yaptıkları topyekun katkılara ilişkin şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerimiz, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız için sunduğumuz destek paketlerimizin yanı sıra sağlık çalışanlarımıza bu zor dönemde 10 bin adet tulum bağışı yaparak onlara minnetimizi gösterdik. Normalleşme döneminde ise esnaf ve KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla onlara 'Kaldığınız Yerden Devam Edin' diyerek avantajlı finansman imkanları ve hayatlarını kolaylaştıracak farklı çözümler sunduk.

Değişen bireysel ihtiyaçlar için de 'İyi Kararlar Destek Paketi'ni devreye alarak; 3 ay ödemesiz konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda finansman çözümleri sağladık. Şirket ve gerçek kişi müşterilerimiz bu dönemde likiditeye kolay ulaşabilsinler diye hiç hız kesmedik. Bu anlamda sağladığımız şirket finansmanında yaklaşık yüzde 40, ihtiyaç finansmanında yaklaşık yüzde 60 artış kaydettik."

"TFXTarget bir yatırım platformuna dönüştü"

Akşam, bankanın finansman büyüme oranının; katılım, özel mevduat ve kamu mevduat bankacılık gruplarının tamamından daha yüksek oranda gerçekleştiğini ifade ederek, sonuçta reel sektöre sundukları faydayı da artırdıklarını kaydetti.

Akşam, şunları aktardı:

"Gerek kullandırdığımız gerekse topladığımız fonlarda sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Normalleşme döneminde ekonomi çarklarının yeniden, güçlü bir şekilde dönebilmesi için elimizi taşın altına koyduk ve toplumun farklı kesimlerine can suyu olan ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ettik.

Bu dönemde attığımız bir diğer önemli adım ise dijital bankacılık kanallarımıza yaptığımız yatırımların bir neticesi olarak yenilikçi ürünümüz TFXTarget'ı bir yatırım platformuna dönüştürmemiz oldu. TFXTarget, yatırım fonu ve hisse senedi alış-satış özelliklerinin eklenmesiyle birlikte, birikimlerini farklı yatırım enstrümanlarıyla değerlendirmek isteyen küçük ya da büyük ölçekteki tüm yatırımcıların rahatlıkla kullanabileceği bir yatırım platformu olarak hizmet vermeye başladı."

"Dört seçenekli esnek çalışma modeli JEST'i başlattık"

Murat Akşam, yenilikçi ürün ve hizmetleri hayata geçirirken, yüksek kalite standartları ve etik kurallar dahilinde müşterilerin yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda, iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren şirketlerin ödüllendirildiği "Türkiye'nin En Etik Şirketleri" (ETİKA) organizasyonunda Türkiye'nin en etik şirketlerinden biri seçilerek önemli bir başarıya da imza attıklarını kaydetti.

Akşam, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarının her daim yanında olan bir banka olarak yeni normal düzene en hızlı şekilde uyum sağlamak amacıyla genel müdürlük bünyemizde dört seçenekli esnek çalışma modeli JEST'i başlattık. Türkiye Finans olarak, 2020 yılının ilk yarısını tüm zorlu koşullara rağmen müşterilerimize, sektörümüze ve ülkemize katma değer ve fayda sağlayarak tamamladık.

Önümüzdeki dönemde de önceliğimiz, normalleşme sürecine tüm hızıyla uyum sağlamaya çalışan müşterilerimize, ekonomimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam etmek olacaktır."

Kaynak: AA

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