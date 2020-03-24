Türkiye Finans'tan müşterilerine ve ekonomiye destek paketi
Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı.
24.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:26
Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com