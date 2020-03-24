Türkiye Finans'tan müşterilerine ve ekonomiye destek paketi Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı.

Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı. Kaynak: Dunya.com