Türkiye Finans'tan esnaf ve KOBİ'lere özel masraf paketleri

Türkiye Finans, esnaf ve KOBİ'lerin gündelik ihtiyaçlarına özel hazırladığı 6 farklı masraf paketi ile işletmelerin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye Finans, esnaf ve KOBİ'lerin gündelik ihtiyaçlarına özel hazırladığı 6 farklı masraf paketi ile işletmelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, esnaf ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği e-Dönüşüm paketlerinin ardından desteklerine yenilerini ekliyor.

Türkiye Finans, salgın nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve KOBİ'lere can suyu olacak destek paketleri sunmaya devam ediyor. "Swift Paketi", "Esnaf Paketi", "Eko Paket", "Süper EKO Paket", "Dış Ticaret Paketi" ve "Süper Dış Ticaret Paketi" olmak üzere 6 farklı seçenekten oluşan KOBİ Masraf Paketleri ile esnaf ve KOBİ'ler, bankacılık işlemlerini avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, her işlem için ayrı bir ücret ödenmesine gerek kalmadan tasarruf edebiliyor. Bu sayede esnaf ve KOBİ'ler, işletmelerinin masrafları ve ihtiyaçları için en uygun paketi seçerek sabit fiyat garantisi ve indirimli ücretler ile nakit yönetimini çok daha etkin bir şekilde planlayabiliyor.

Farklı ihtiyaçlara özel olarak kurgulanan ve çeşitlendirilen masraf paketleri ile işletme sahipleri, ayrı ayrı alındığında daha yüksek maliyetlere çıkacak olan hizmetleri, tek bir paket içerisinde uygun fiyatlarla satın alabiliyor. 6 çeşit masraf paketiyle çek tahsilat ücreti, çek karnesi, senet tahsile alma ücreti, swift işlemleri, fiziki pos ücreti, kiralık kasa, peşin ve mal mukabili ithalat, vesaik mukabili ithalat transferi gibi işlemlerde bir aydan 3 aya kadar değişen sürelerde çeşitli fiyat avantajları sağlanıyor.

Türkiye Finans müşterisi olan bütün esnaf ve KOBİ müşterileri, diledikleri paketi internet ve Türkiye Finans şubelerinden hızlıca satın alabilirken, satın aldıkları masraf paketine ait kalan haklarını ve kalan paket süresini internet şubesi üzerinden rahatlıkla takip edebiliyor.

"Esnafımız ve KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını onlara özel çözümlerle karşılamayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, salgın döneminde zor günler geçiren esnaf ve KOBİ'ler için özel destek paketleri oluşturarak onların yanında olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye Finans olarak sürdürülebilir büyüme ve ekonomi için üretimi ve ticareti daima desteklediklerini aktaran Özdeniz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirdiğimiz esnaf ve KOBİ'lerimiz ile her zaman yakın çalışıyor ve onlara desteğimizi her koşulda sürdürüyoruz. Bu amaçla tamamen esnaf ve KOBİ'lerin gündelik ihtiyaçlarını önceliğimize alarak 'KOBİ Masraf Paketleri' çatısı altında 6 yeni masraf paketi hayata geçirdik. Ayrı ayrı alındığında daha yüksek maliyetlere çıkacak olan hizmetleri avantajlı paketler içerisine toplayarak, esnafımız ve KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını onlara özel çözümlerle karşılamayı amaçladık. Özellikle fiziki POS masrafsızlığı hizmetlerini de kapsayarak, POS'ların yazılım, donanım ve bakım ücretlerinde dahi büyük avantajlar sunuyoruz. Masraf paketlerimiz sayesinde birçok bankacılık işleminde esnaf ve KOBİ'lerimizin tasarruf etmesini sağlıyor, onların üzerinden yük almaya gayret ediyoruz. İlerleyen dönemlerde de ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnafımıza ve KOBİ'lerimize sunduğumuz desteklere kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan