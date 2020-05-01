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Türkiye Finans'tan 65 yaş ve üzeri müşterilere özel destek paketi

Türkiye Finans'tan 65 yaş ve üzeri müşterilere özel destek paketi
01.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:50

Türkiye Finans'ın ülke genelinde evden çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri müşterileri için hazırlanan destek paketi kapsamında, bu yaş grubundaki müşterilerin emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri nakit olarak evden yapılabiliyor.

Türkiye Finans'ın ülke genelinde evden çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri müşterileri için hazırlanan destek paketi kapsamında, bu yaş grubundaki müşterilerin emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri nakit olarak evden yapılabiliyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, koronavirüs salgınının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirdiği özel destek paketlerine yenisini ekledi.

Müşterilerinin ve sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıran ekonomi destek paketleri hayata geçiren Türkiye Finans, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri maaş müşterilerinin emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin evlerinde yapılabilmesini mümkün hale getiriyor.

Emekli maaşını Türkiye Finans'tan alan 65 yaş ve üzeri müşterilerin ödemeleri, yapacakları başvuru neticesinde evlerine kadar götürülüp nakit olarak teslim edilebiliyor.

Adreste maaş teslimi için müşterilerin bölgesinde bulunan valilik veya kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşmaları yeterli oluyor.

Acil sağlık destek hizmeti ve market alışverişi konusunda da avantajlar sunan paket kapsamında, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanlarına ait mevcut ödeme planları da ek bir kar payı olmadan 2 ay ertelenebiliyor.

"Büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak için farklı çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Türkiye Finans olarak salgınla mücadelede en başından bu yana önlemleri geniş tuttuklarını aktardı.

Çalışanlar ve müşteriler için aldıkları tedbirleri onların sağlığı doğrultusunda sıkı tutmaya devam ettiklerini belirten Akşam, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin bu dönemde ekonomik zorluklar yaşayabileceğini öngörerek hızlı bir şekilde ekonomi destek paketini devreye aldık. Aynı zamanda zor koşullar altında mücadele veren sağlık çalışanlarımız için özel uygulamalar hayata geçirdik. Şimdi de salgın nedeniyle evden çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri müşterilerimize 'Biz de sizin bir evladınız sayılırız' diyerek onların hayatını kolaylaştırmak için farklı çözümler üretiyoruz.

Bu süreçte büyüklerimizin yanında olarak sağlıklarını önemsiyor ve evlerinden çıkamadıkları bu dönemde, kimseye muhtaç olmadan işlerini kolayca halledebilmeleri için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği olan büyüklerimize olan gönül borcumuzu, onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirerek ve hayata katılmalarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirerek biz nebze olsun ödeyebiliriz."

Paket kapsamı

Verilen bilgiye göre, paket kapsamında 65 yaş ve üzerindeki emekli maaş müşterilerinin emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin talep etmeleri halinde ikametgah adreslerine götürülerek elden ödenmesi, promosyon süresi dolan ve yenilemesi gelen emekli maaş müşterilerinin yeni promosyonlarının hesaplarına yatırılarak ödenmesi, Medline Acil Durum Sağlık Hizmeti kapsamında Türkiye'nin her yerinden ücretsiz Medline ambulans hizmeti verilmesi, 65 yaş üstü müşterilerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için RemoAssist üzerinden verecekleri, günde iki market siparişinin 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz olarak adreslerine teslim edilmesi, 65 yaş ve üzeri müşterilerin şubelerden aranarak ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu vesilesiyle karşılanması, bayramda yalnız olmadıklarını hatırlatmak üzere Türk kahvesi, lokum, kolonya ve fincandan oluşan özel olarak hazırlanmış Vefa Paketi'nin Ramazan Bayramı'ndan önce evlerine teslim edilmesi bulunuyor.

Pakette, tüm 65 yaş ve üzeri müşteriler için şunlar da yer alıyor:

"Konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanlarına ait mevcut ödeme planlarının talep etmeleri halinde ek bir kar payı alınmadan 2 ay ertelenmesi, mevcut kredi kartı müşterilerinden 31 Aralık 2021'ye kadar kart ücreti alınmaması ve ilk kez kredi kartı alacak 65 yaş ve üzeri müşterilerden kart ücreti alınmaması, mevduat müşterilerinin tasarruf hesaplarına yüksek kar payından yararlanma imkanı sunulması, TL cinsinden mevduat hesapları için yüzde 90/yüzde 10 havuzundan, döviz mevduat hesabı olan müşterilere ise yüzde 75/yüzde 25 havuzundan kar payı verilmesi."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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