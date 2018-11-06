Türkiye Finans'tan 315 Milyon 600 Bin TL Net Kar

Türkiye Finans Katılım Bankası 2018 yılının ilk dokuz ayında 315 milyon 600 bin TL net kar elde etti. 2017 yılının aynı dönemine göre karını yüzde 13,1 artıran bankanın toplam aktif büyüklüğü 50 milyar 500 milyon TL oldu.

Türkiye Finans, 2018 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk dokuz ayında 315 milyon 600 bin TL net kar elde eden banka, karlılığını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,1 artırdı.

2018 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla, toplam aktif büyüklüğü 50 milyar 500 milyon TL olan Türkiye Finans, perakende ve ticari taraftaki şube ağını genişleterek 2018 yılı başından eylül sonuna kadar olan dönemde 15 yeni şube açarak Türkiye genelinde 301 şubeye ulaştı.

2018 yılının ilk dokuz ayında 29 milyar 200 milyon TL değerinde fon toplayan Türkiye Finans, bu tutarı 2017 yıl sonundan bu yana yüzde 32,5 artırdı.

Kullandırılan fonların toplamı ise 2017 yıl sonuna göre yüzde 24,3 artış göstererek bankanın reel ekonomiye olan desteği 32 milyar 900 milyon TL ye ulaştı. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye Finans'ın toplam öz kaynakları ise 4 milyar 100 milyon TL ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 19 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

"Reel ekonomiye reel destek vermeyi sürdürdük"

Türkiye Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat, bankanın 2018 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği finansal sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl paylaştığımız Hayata Katılım Bankası mottomuz ve yeni stratejimizle 2018 yılının ilk dokuz ayında, hizmet, kanal ve süreçlerimize yatırım yapmaya devam ettik. Türkiye, tüm zorlu süreçlere rağmen büyümeye devam ederken biz de Türkiye Finans olarak reel ekonomiye reel destek vermeyi sürdürdük. Güçlü bankacılık altyapımız ile her geçen gün performansımızı artırıyor, bu anlayışla perakende ve ticari tarafta hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek sektöre ilkleri kazandırıyoruz.

Bu çeyreğin süregelen kazanımlarından biri de, Türkiye genelindeki şube atağımız oldu. 2018 yılının ilk 9 ayında 15 yeni şube açarak Eylül sonu itibariyle Türkiye genelinde 301 şubeye ulaştık. Müşterilerle birebir iletişim kurma önceliğimiz doğrultusunda hizmet ağımızı genişlettik."

Açıklamada verilen bilgilere göre, "Hayata Katılım Bankası" mottosu ile müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen Türkiye Finans, 301 şubesi ve 3 bin 700'ü aşkın çalışanı ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle hizmet sunmaya devam ediyor.