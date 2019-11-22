Türkiye Finans'tan 200 milyon TL'lik kira sertifikası halka arzı

22.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:16

Türkiye Finans, 11-12-13 Kasım tarihlerinde talep toplaması yapılan 200 milyon TL değerindeki, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, ihraç ettiği kira sertifikalarıyla katılım bankacılığı sektörünün ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor.

Türkiye Finans'ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin, 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı, 11-12-13 Kasım 2019 tarihinde, 94 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen söz konusu kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan özel durum açıklamasında, "Şirketimizin, talep toplamasını 11-12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 200 milyon TL nominal değerdeki, 94 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, sene başından bu yana 7,9 milyar TL değerinde kira sertifikası ihraç ederek tasarruf sahiplerinin fonlarını değerlendirmelerine destek olduklarını belirterek, "Her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçlarıyla yatırımcılarımızı fonluyor, katılım bankacılığı sektörünün yanı sıra Türkiye ekonomisini kalkındırıyoruz. Türkiye'de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA