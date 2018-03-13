Türkiye Finans'tan 200 Milyon TL'lik Ek Satışlı Kira Sertifikası Halka Arzı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 6-7 Mart'ta talep toplaması yapılan 200 milyon TL'lik, 178 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, mart ayı halka arzını başarıyla tamamlayarak kira sertifikası ihraçlarına bir yenisini daha ekledi.

Bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 9 Mart'taki yurt içi piyasada ihraç ettiği 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası, 178 gün vadeli olarak sunuldu.



Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

"3 ay içerisinde 500 milyon TL'lik ihraç tutarını aştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, her ay gerçekleştirdikleri kira sertifikası ihraçlarıyla reel ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, "Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz ilk ek satışlı kira sertifikası ihracımızın ardından, yatırımcılardan gelen yoğun talebin bir sonucu olarak, mart ayında da 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası halka arzımızı başarıyla tamamladık ve sene başından bu yana, sadece 3 ay içerisinde 500 milyon TL'lik ihraç tutarını aştık. 2018 yılında da üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizle reel ekonomiye destek olmayı sürdürecek, kaynak çeşitliliğini artıracağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan KAP açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin, talep toplamasını 6-7 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 200 milyon TL nominal değerdeki 178 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."