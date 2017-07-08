Türkiye Finans'tan 100 Milyon Tl'lik Kira Sertifikası İhracı

Türkiye'nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş'nin 7 Temmuz tarihinde yurtiçi piyasada ihraç ettiği 100 milyon TL tutarlı yeni kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı. 3-4-5 Temmuz tarihlerinde talep toplaması yapılan sertifika ihracı, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirildi.

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Şirketimiz tarafından halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 100.000.000 TL nominal değerdeki, 179 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, 2017'nin ilk yarısında toplam 528 milyon tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini ve yeni kira sertifikası ihracından sağladıkları finansmanla, yılın ikinci yarısında da reel ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Uzun, "Türkiye'de özellikle esnaf ve KOBİ'lerin finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de aynı prensiplerle kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.