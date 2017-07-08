Türkiye Finans'tan 100 Milyon Liralık Kira Sertifikası İhracı

Türkiye Finans Katılım Bankası, iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 100 milyon liralık, 179 gün vadeli kira sertifikası ihracını tamamladı.



Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 7 Temmuz'da yurt içi piyasada ihraç ettiği 100 milyon lira tutarlı yeni kira sertifikası ihracını tamamladı.



3-4-5 Temmuz tarihlerinde talep toplaması yapılan sertifika ihracı, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirildi.



Halka arz yöntemiyle satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.



Açıklamada, "Şirketimiz tarafından halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 100 bin TL nominal değerdeki, 179 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, bu yılın ilk yarısında toplam 528 milyon tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yeni kira sertifikası ihracından sağladığımız finansmanla, yılın ikinci yarısında da reel ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'de özellikle esnaf ve KOBİ'lerin finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak önümüzdeki dönemde de aynı prensiplerle kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz."