Türkiye Finans MÜSİAD EXPO 2020'de yerini aldı
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Türkiye Finans MÜSİAD EXPO 2020'de yerini aldı

18.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:15
Türkiye Finans MÜSİAD EXPO 2020'de yerini aldı

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle ticareti desteklemeye ve geliştirmeye devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020'de yenilikçi hizmetlerini tanıtacak.

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl giderek artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle ticareti desteklemeye ve geliştirmeye devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020'de yenilikçi hizmetlerini tanıtacak.

Türkiye Finans açıklamasına göre, banka, MÜSİAD tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 21 Kasım tarihine kadar İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam edecek olan MÜSİAD EXPO 2020'de yerini aldı.

Banka, fuarda, KOBİ'lere yönelik sunduğu yenilikçi e-dönüşüm hizmetleri ile dış ticarete katkı sağlamak adına oluşturduğu ihracat destek finansmanı ürün portföyünün tanıtımını yapacak.

Fuar katılımcıları, fuar süresi boyunca Türkiye Finans'ın 6. salonda yer alan standını ziyaret edebilecek ve finansman ihtiyaçlarına banka yetkilileriyle yüz yüze çözüm arayabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey protokolün de katılım göstereceği fuar kapsamında organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri ile Türkiye'nin ticari bağlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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