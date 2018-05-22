Türkiye Finans, Kurumsal Kimliğini Yeniledi

Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" stratejisini hayata geçirerek kurumsal kimliğini yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın yenilenen iş hedefleri, hizmet ve ürünlerle desteklenen yeni kurumsal kimliği, "Herkesin bankası olmak" yaklaşımını doğruluk, şeffaflık ve katılım bankacılığı ilkelerinden ödün vermeden odağa taşıyor.

Banka, "Hayat Katılım Bankası" stratejisini ve yenilenen kurumsal kimliğini logo değişimi ile başlattı. Rengi ve yazı karakteri değişen banka logosu mint yeşili tonlarında çok daha modern bir tasarımla hayat buldu.

Değişimin şubelerle devam ettiği yeni kurumsal kimlik çalışmasında, şubelerin ön cephesi ve ATM'ler, modern ve özgün çizgilerle yeni stratejiyi destekleyecek şekilde yeniden tasarlandı. Yanı sıra Türkiye Finans'a ait tüm banka kartlarının da görünümleri de yenilendi.

Türkiye Finans'ın web sitesi, internet bankacılığı ve mobil şubesi de değişimin bir parçası olarak yepyeni bir görünüme kavuştu. Web sitesinin tüm ara yüzleri, yeni ve modern kimliğe uygun olarak, kullanım kolaylığı ön plana çıkarılarak tüm cihazlara uyumlu bir şekilde müşterilerin beğenisine sunuldu. Engelli bireylerin Türkiye Finans'ın dijital bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak teknolojik özellikler de bu dönüşüm sırasında yeni özelliklerle hayata geçirildi.



"Değişim bankamızı daha da ileriye taşıyacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Wael Raies, 2017'den bu yana Türkiye Finans'ın yeni stratejik temellerini rasyonel ve sürdürülebilir bir yaklaşımla inşa ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Finans'ta herkesin bankası olma hedefiyle, en iyi ve modern hizmeti sunmak, geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle, teknolojinin hayatları kolaylaştırması için çalışıyoruz. Türkiye Finans'taki çalışma arkadaşlarımla hayata dair her konuda, müşterilerimizin ve toplumun yanında olmak için 'hayata katılım bankası' olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yepyeni bir döneme yeni kurumsal kimlik değişimimiz ve yeni sloganımız 'Hayata Katılım Bankası' ile adım atıyoruz."

Raies, banka olarak hedeflerinin başında, müşteri odaklı hizmet modeliyle en iyi müşteri deneyimine ulaşmak ve müşterilere beklentilerini aşan ürünler sunmanın geldiğini vurguladı.

Hayata katılım stratejisinin çalışanların topluma ve Türkiye'ye katılımını da artıracağını aktaran Raies, "Yenilediğimiz kurumsal kimliğimiz ve stratejik yaklaşımımızın güncel rekabet koşullarında bankamızı daha da ileriye taşıyarak sadece Türkiye Finans'a değil, katılım bankacılığı dünyasına da büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.