Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan koronavirüse karşı önlem Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, koronavirüse ilişkin aldıkları önlemlere ilişkin, "Çalışanlarımızın artan öncelikli ihtiyaçları olduğunu düşünerek mart ayı maaş ödemelerini bir hafta öne aldık.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, koronavirüse ilişkin aldıkları önlemlere ilişkin, "Çalışanlarımızın artan öncelikli ihtiyaçları olduğunu düşünerek mart ayı maaş ödemelerini bir hafta öne aldık. Ayrıca, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimizde haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşam yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşın çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmeleri için oluşturdukları destek paketi hakkında bilgi verdi.

"Her şeyin başı sağlık" sözünü anımsatan Murat Akşam, herkesi, sevdiklerinin ve çevresindekilerinin sağlığını korumak için tüm önlemleri almaya, kenetlenmeye ve sağ duyulu olmaya davet etti.

Banka olarak toplum sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda üzerlerine düşen görevleri en başından itibaren yerine getirdiklerini ifade eden Akşam, çalışanlarının bu süreçte doğabilecek öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli desteklerde bulunacaklarını bildirdi.

Akşam, gündemi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz olan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve kamu sağlığı konusunda en üst seviye önlemler alabilmek için tüm değerlendirmeleri yapıyor, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemlere ek olarak yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırladığımız bu günlerde bir kez daha birbirimize destek olmanın, kenetlenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu süreçte çalışanlarımızın artan öncelikli ihtiyaçları olduğunu düşünerek mart ayı maaş ödemelerini bir hafta öne aldık. Ayrıca, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimizde haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçiyoruz. Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salgın riskini en aza indirmek için şubede aktif çalışanlarımızın oranını yüzde 50'ye varan oranda azaltarak, dönüşümlü bir şekilde tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Çalışanların bu süreç içerisinde işlerini evden takip edebilmeleri için altyapılarını güçlendirdiklerini ve özellikle Genel Müdürlük bünyesinde yüksek oranda uzaktan çalışma modeline geçtiklerini aktaran Akşam, "Salgın konusunda tüm çalışanlarımızın taleplerini azami ölçüde dikkate alıyor ve sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Hem şubelerimiz hem de Genel Müdürlük bünyesinde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor, çalışanlarımızın artan bireysel hijyen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kullanımı ve temizliği daha kolay olan günlük şık kıyafet uygulamasına geçiyoruz. Amacımız, Türkiye Finans Ailesi olarak bu zor günleri, çalışanlarımızla ve müşterilerimizle birlik olarak, daha sağ duyulu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde atlatabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA