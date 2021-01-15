Türkiye Finans'ın "Üretime Dönüş" buluşmalarının üçüncüsü gerçekleştirildi

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, yeni dönemde şubelere gelen müşteri sayısının azaldığını belirterek, "Mobil uygulamalardan, dijital kanallardan hizmet almak isteyenler yüzde 50'lere varan oranda artış gösterdi. Önümüzdeki dönemde de finans tarafı bütünüyle zaman ve mekan bağımsız olarak ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre bankanın Fast Company dergisi iş birliğiyle yıl boyunca gerçekleştirdiği "Üretime Dönüş" buluşmalarının üçüncüsü "İnsan Odaklı Yeni Dönem" oturumuyla gerçekleştirildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Next Akademi Kurucusu Levent Erden ve Yazar & LinkedIn eski İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Cadigan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, yeni dönemi "insan odaklı" olarak değerlendirerek, bu yeni dönemin en başında olağanüstü koşullar ve değişen ihtiyaçlar kapsamında müşterilerin finansman ihtiyaçlarının arttığını aktardı.

Yeni dönemde şubelere gelen müşteri sayısının azaldığını, mobil uygulamalardan, dijital kanallardan hizmet almak isteyenlerin yüzde 50'lere varan oranda artış gösterdiğini belirten Akşam şunları kaydetti:

"Sektörümüz yenilikçi ürünler, dijital hizmetler anlamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve Türkiye Finans olarak bizler de bu konuda lider olmaya çalışıyoruz. Biz de hızlıca dijital kanallarımızı devreye aldık, dijital alt yapısı kuvvetli ürünlerimizi tek tek hizmete açtık. Artık para transferi saat 17.00'dan sonra tüm bankalar arasında mümkün hale geldi, EFT sistemi 24 saate yayıldı. Önümüzdeki dönemde de finans tarafı bütünüyle zaman ve mekan bağımsız olarak ilerlemeye devam edecek.

Sektörümüz 7 gün 24 saat boyunca müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Türkiye Finans olarak sokağa çıkma kısıtlamalarında şubelerimizin kapalı veya açık olması fark etmeksizin, dijital kanallardan hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Kısacası 7 gün 24 saat, şubede veya evde müşterimiz olabilecek, finansman başvurusu yapabilecek veya katılım hesabı havuzlarını dijital olarak değerlendirebileceksiniz."

"Yeni dünyanın temel dönüşümü, dijital anlamda oluyor"

Akşam, mobil uygulamaları TFX Target'ın oturulan yerden hisse senedi alıp satılabilen bir yatırım platformuna dönüştüğünü bildirerek, yeni dünyanın temel dönüşümünün dijital anlamda olduğunu aktardı.

Yeni dönemde dijitalleşmenin, robotların olacağını ancak mutlaka insan odağından ayrılmayacaklarını ifade eden Akşam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanın olmadığı bir yapı, hiçbir zaman varlığını koruyamayacak. Hepimiz insanız. İnsana dokunan, insanı odağına alan bir yapı ile devam ediyoruz ve etmek de zorundayız. Doğrusu da bu. Biz, 'insana yatırım' diyor, insana yatırım yapmaya devam diyoruz. İnsan ve üretim bize kazandırır. Türkiye Finans olarak biz, pandemi döneminde önce insan dedik ve toplumun farklı kesimleri için üretmeye, çalışmaya devam ettik.

Türkiye Finans için en önemli şey insana dokunmak. Bunu yaparak ilerliyor ve insanımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bunu yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyor, faydasına çok inanıyoruz. Türkiye Finans olarak insana dokunan bir finans yönetimi yapmaya devam edeceğiz."

"Müşterilerimiz bizden basit olmamızı, hızlı olmamızı ve ihtiyaçlarını karşılamamızı bekliyor"

Günümüzde Z kuşağının çok hızlı olduğunu, birçok seçeneği önlerinde ve aynı anda görmek, anında karşılaştırmak istediklerini aktaran Akşam, finansal anlamda da danışmanlık istediklerini, bunu sadece genç kuşağın değil her profilden müşterinin talep ettiğini vurguladı.

Akşam, insanda değişmeyen üç temel ihtiyacın çok net olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz bizden basit olmamızı, hızlı olmamızı ve ihtiyaçlarını karşılamamızı bekliyor. Müşterilerimizin yanı sıra insana dokunma prensibiyle, banka çalışanları için de fayda sağlama gereği hissediyoruz. Çalışanlarımız için çok hızlı davranarak sektörde bir ilki hayata geçirdik. Farklı saat ve konum seçenekleri sunan esnek çalışma modeli JEST'i devreye aldık. Pek çok tedbirin yanı sıra konforlu ve rahat ulaşım noktasında da çalışanlarımıza destek olduk.

Türkiye Finans olarak müşterilerimize danışmanlık yapacak, sektöre ve bankamıza, ürünü, hizmeti ve doğru davranışı bilen insanlar yetiştiriyoruz. Makinelerin yapamayacağı birçok şeyi insanlar yapıyor ve yapmaya devam edecek. İnsan odağını kaybeden kurumlar yok olmaya mahkumdur. Biz de çalışan arkadaşlarımızı bu çerçevede yetiştiriyoruz. Kısacası hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde değerlendirdiğimizde insansız hiçbir şey olmaz. Biz, insan için çalışıyoruz. Temel değerlerimizden olan müşteri odaklılığımız çerçevesinde tek ekip ruhuyla ilerlemeye devam edeceğiz."

"Pandemi ile başlayan toplumsal değişim, şirketlerin kültürüne de yansıdı"

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, salgınla başlayan toplumsal değişimin şirketlerin kültürüne de yansıdığını, kurumlarda sosyalleşmenin önem kazanarak insan ilişkilerinin öne çıktığını belirtti.

Tort, "Hepimiz pandemiyle başlayan yeni döneme çok hızlı uyum sağladık. Bu dönemde sosyalleşmenin öneminin farkına vardık. İnsanların toplumla, aileleriyle olan bağları daha da güçlenecek. Sosyal gerçekliklerin kucaklandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu değişimin şirketlere de yansıdığını, şirketlerde aile olma kültürünün daha pekiştiğini görüyoruz. Artık şirketlerde ekiplerin birbiriyle değil, birbirleri için mücadele ettiği bir ruh hali hakim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu