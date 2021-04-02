Türkiye Finans'ın "Mobil Müşteri Edinimi" projesine "CIO Ödülü"
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Türkiye Finans'ın "Mobil Müşteri Edinimi" projesine "CIO Ödülü"

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Finans'ın 'Mobil Müşteri Edinimi' projesine 'CIO Ödülü'

Türkiye Finans, uzaktan müşteri edinimi stratejisi kapsamında geliştirdiği "Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi" projesinde elde ettiği başarıyla CIO Ödülleri 2021'de ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Finans, uzaktan müşteri edinimi stratejisi kapsamında geliştirdiği "Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi" projesinde elde ettiği başarıyla CIO Ödülleri 2021'de ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre banka, müşterileri ve çalışanları için dijitalleşmeyi iş yapış süreçlerine entegre ettiği projeleriyle yeni ödüllerin sahibi olmaya devam ediyor.

Mevcut bankacılık süreçlerini uçtan uca dijital bir ortama taşıyarak uzaktan müşteri edinimi ve dijital bankacılık konusunda öncü bir vizyon ortaya koyan Türkiye Finans, "Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi" isimli projesiyle CXO Media ve CIO Update tarafından dijital olarak düzenlenen CIO Ödülleri 2021'de ödülün sahibi oldu.

Değerlendirmeye alınan 146 proje arasında ödüle uzanan proje ile Türkiye Finans Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Mustafa Bezeklioğlu da ödüle layık görülen CIO'lar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılının en önemli ayrıcalıklarından biri, uzaktan müşteri edinimi için yasal ve teknolojik altyapının hazır olması. Bu, müşterilerin şubeye gitme zorunluluklarını ortadan kaldırarak bankaların şube sayılarından bağımsız olarak müşterilere yeri ve zamanı olmadan erişmelerini sağlayacak bir gelişme olacak.

Biz de Türkiye Finans olarak müşterilerimize bu hizmeti sunmaya hazırız. Uzaktan müşteri edinimini sahiplenen öncü banka olma vizyonumuzla geliştirdiğimiz 'Dijital Doğrulama ve Video Konferans ile Mobil Müşteri Edinimi' projemizle CIO Ödülleri 2021'de elde ettiğimiz başarıdan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeri ve zamanı olmayan yeni nesil teknolojileri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Fiziksel olarak şubeye gelme gerekliliği ortadan kalkıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre banka, uzaktan müşteri edinimi dönemi için geliştirdiği proje ile optik karakter tanıma (OCR) ve yakın alan iletişim (NFC) çözümlerini kullanarak müşterilerin uzaktan tanınmasını, kimliklerinin doğrulanmasını ve fiziksel olarak şubeye gelme gerekliliklerini ortadan kaldırarak mobil cihazlar üzerinden müşteri olmayı ve bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilmeyi mümkün hale getiriyor.

Islak imza gerektiren tüm prosedürleri ortadan kaldıran banka, çağrı merkezi personeliyle yapılacak canlı video görüşmesi üzerinden güvenli müşteri edinimi sürecini destekliyor.

Bankacılık sektöründe geleneksel yapıyı değiştiren ve yepyeni bir yaklaşım getiren bu iş modeli ile Türkiye Finans, hiç şubesi olmayan il ve ilçelerde bile dijital kanallardan müşteri edinmeyi ve mevcut müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Geliştirilen proje ile en iyi uzaktan müşteri edinimi deneyimi için, OCR, yakın mesafe haberleşme teknolojisi NFC, yüz tanıma, canlılık kontrolleri, hologram okuma, sayısal imza teknolojileri ve canlı video konferans ürünleri kullanılıyor.

Türkiye Finans'ın mobil uygulamasını kullanarak uzaktan müşteri olma sürecinde müşteriden istenen bilgiler dijital çağrı merkezi personeli ile video görüşmesi yapılmak suretiyle doğrulanarak işlem güvenliği maksimum düzeyde sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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