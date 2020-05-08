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Türkiye Finans ilk çeyrekte 37,4 milyar lira fon kullandırdı

Türkiye Finans ilk çeyrekte 37,4 milyar lira fon kullandırdı
08.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:36

Bu yılın ilk çeyreğinde 37,4 milyar lira tutarında fon kullandıran Türkiye Finans, sektör ortalamasının üzerinde performans göstererek reel sektöre ve ekonomiye olan katkısını büyüttü.

Bu yılın ilk çeyreğinde 37,4 milyar lira tutarında fon kullandıran Türkiye Finans, sektör ortalamasının üzerinde performans göstererek reel sektöre ve ekonomiye olan katkısını büyüttü.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, 8 Mayıs 2020 tarihinde KAP'a yaptığı açıklama ile 2020 yılı ilk çeyrek bilançosunu duyurdu.

Türkiye Finans'ın 2020'nin ilk çeyreğinde reel sektöre kullandırdığı fonlar, geçen yıl sonu ile kıyaslandığında yüzde 16 artış gösterirken, toplamda 37,4 milyar liraya ulaştı. Banka, fon büyüklüğü ile reel sektöre olan katkısına ivme kazandırdı. 2019 yıl sonuna göre yüzde 14 artışla toplam aktif büyüklüğünü 59,6 milyar liraya çıkaran Türkiye Finans, 46,8 milyar lira fon toplayarak, toplanan fonlarda bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam şunları aktardı:

"Türkiye Finans olarak, geçen yılı, sağlam bir performans ile reel sektöre ve ekonomiye olan katkımızı büyük bir ivmeyle artırarak geride bıraktık. Yılın ilk çeyreğinde ise önceliğimiz, Kovid-19 salgını nedeniyle, çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlıklarını korumak oldu. Bu kapsamda hem çalışma arkadaşlarımız hem de müşterilerimiz için gerekli tüm adımları hızlıca atarak önlemlerimizi aldık.

Genel Müdürlük binamız ve şubelerimizde tüm tedbirlerimizi etkin bir şekilde hayata geçirdik. Salgının ilk gününden bu yana, en çok etkilenebilecek müşteri gruplarımız için ekonomi destek paketleri devreye aldık. Bankamızın değerleri arasında olan müşteri odaklılığımızdan aldığımız güçle, salgının getirdiği olumsuz koşullar nedeniyle ödeme zorluğu çeken bireysel ve tüzel müşterilerimizin erteleme taleplerini hızlıca tamamlayarak, onlara destek olduk.

Yanı sıra, bu süreçte, Hazine Destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi paketi kapsamında KGF kredisi kullandırımı yaparak 450 milyon liralık kefaletli kredi limiti dahilinde reel sektörü fonlamaya devam ettik. Ayrıca, daha önce olduğu gibi bu çeyrekte de devlet memurları, iş insanları ve kamu personellerine destek olmak amacıyla ülkemizin farklı bölgelerinden dernek ve federasyonlar ile bir araya gelerek protokoller imzaladık."

Salgınla mücadeleye 8 milyon liralık kaynak ayırdı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, mart ayı itibarıyla, salgınla mücadelede aldığı önlemleri artıran Türkiye Finans Katılım Bankası salgının ülke ekonomisine vereceği zararları en az hasarla atlatabilmek için toplumun farklı kesimlerine özel destek paketleri devreye aldı. Bu kapsamda ilk olarak, normal hayatın akışında aksama yaşanmaması amacıyla, nakit akışı bozulan veya bozulacağını öngören bireysel ve ticari müşterilerine yönelik geniş çaplı bir ekonomi destek paketi başlattı.

Banka müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemeleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi. Ayrıca, hayatlarını tehlikeye atarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik çözümler üreten Türkiye Finans, mevcut sağlık çalışanı olan müşterilerinin ihtiyaç, taşıt ve konut finansmanı ödemelerini, ek bir kar payı almadan 6 ay boyunca öteledi.

Diğer yandan, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri müşterilere özel bir destek paketi sunan banka, emekli maaşını Türkiye Finans'tan alan 65 yaş ve üzeri müşterilerinin ödemelerini evlerine kadar götürüp nakit olarak teslim edebiliyor. Acil durumlarda oluşabilecek sağlık desteği ile market asistanlık hizmetleri de ücretsiz olarak sunuluyor. Son olarak kamu çalışanlarına özel avantajlı finansman paketi hayata geçiren Türkiye Finans, tüm bu destek paketleriyle birlikte salgınla mücadeleye toplamda 8 milyon lira kaynak ayırırken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne de 10 bin adet koruyucu tulum bağışı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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