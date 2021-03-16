Türkiye Finans, esnek çalışma modeli JEST'in güncel verilerini açıkladı
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Türkiye Finans, esnek çalışma modeli JEST'in güncel verilerini açıkladı

16.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:36
Türkiye Finans, esnek çalışma modeli JEST'in güncel verilerini açıkladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, salgın döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı ve iş dünyasında bir "ilk" olan 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli "JEST" ile ilgili güncel verileri açıkladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası, salgın döneminin başlamasıyla birlikte devreye aldığı ve iş dünyasında bir "ilk" olan 4 seçenekli kalıcı esnek çalışma modeli "JEST" ile ilgili güncel verileri açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, salgın döneminde çalışanlarının sağlığını önceliğine alarak genel müdürlük çalışanları için uygulamaya aldığı 4 seçenekli esnek çalışma modeli JEST ile ilgili güncel verileri paylaştı.

1 Haziran itibarıyla devreye alınan JEST uygulaması ile genel müdürlük çalışanlarının yaklaşık yüzde 75'i uzaktan çalışma, uzaktan esnek çalışma ve ofisten esnek çalışma modüllerinden birini kullanmayı tercih etti.

Banka'nın yapmış olduğu çalışan bağlılığı anketinin sonuçlarına göre, çalışan bağlılığı oranı yüzde 34 arttı. Gelecek günlerde uygulamaya, hafta içi bir gün tatil verilerek hafta sonu bir gün çalışılması seçeneğinin de opsiyonel olarak eklenmesi planlanıyor.

"Çalışanlarımızın kendilerini güvende ve huzurlu hissederek çalışması bizim için büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte bu sene çalışan bağlılığı ve motivasyonun artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın motivasyonları ve bağlılığı, kendilerini güvende ve huzurlu hissederek çalışmaları bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda, pandemi döneminde çalışanlarımızın sağlığını önceliğimize alarak, sağlam altyapımız ve tek ekip ruhumuzla esnek çalışma modellerini kolaylıkla hayata geçirebileceğimizi gördük. 1 Haziran 2020 itibarıyla genel müdürlük bünyesinde devreye aldığımız esnek çalışma modeli JEST ile 4 farklı çalışma modelini çalışanlarımıza sunarak sektörde bir ilki başardık. Uygulama kapsamında genel müdürlük çalışanlarımız, kendilerine sunulan çalışma modellerinden dilediklerini seçerek işlerine aylardır verimli bir şekilde devam ediyorlar. Görüyoruz ki diğer kurumlar da esnek çalışma modellerine hızla geçmeye başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı, pandemi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma ile ilgili beklenen yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. Pandemi döneminde hiçbir kurumda böyle bir uygulama yokken, bizim bunu öngörmemiz ve sektörde öncü olmamız bizim için mutluluk verici. İlerleyen süreçte de Türkiye Finans ailesinin hayatını kolaylaştıracak ve sektöre örnek olacak uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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