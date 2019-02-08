Türkiye Finans'a Idc Türkiye'den Dijital Dönüşüm Ödülü

Türkiye Finans, geliştirdiği RoboTeam projesi ile IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019'da "Digital Disruptor" kategorisinde ödül aldı.

Türkiye Finans açıklamasına göre, "Hayata Katılım Bankası" Türkiye Finans, yenilikçi projeleriyle aldığı ödüllere yenilerini ekliyor.

Banka, IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve dijital dönüşüm alanında ezber bozan projelerin yer aldığı "Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019"da "Digital Disruptor" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Finans, bu ödülü, robotik süreç otomasyonu teknolojisi ile geliştirilen "RoboTeam- Türkiye Finans'ta Robotik Süreç Otomasyonu" isimli proje ile almaya hak kazandı. Etkinlikte ödülü IT, Ar-Ge ve Süreç Mükemmelliği ekiplerinden oluşan Türkiye Finans RoboTeam ekibi aldı.



Yazılım, robotlarının iş süreçlerinde etkin olarak kullanılmasını sağlayacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye Finans'ın RoboTeam projesi, yazılım robotlarının iş süreçlerinde etkin olarak kullanılmasına olanak sağlayacak.

Robotik süreç otomasyonu teknolojisinin alt yapısını oluşturduğu proje ile Türkiye Finans, tekrarlayan, kural bazlı, farklı sistemler üzerinde devam eden, manuel ve zaman alan süreçlerin otomatize edilmesini sağlayarak yüksek oranda verimlilik ve hız artışı ile daha kaliteli iş sonuçları almayı hedefliyor.

Geliştirilen bu teknoloji, bankanın uzman insan kaynağının daha katma değerli işlere yönelmesini sağlamanın yanı sıra müşteri deneyimini de iyileştirecek.

Kaynak: AA