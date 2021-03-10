Türkiye Finans'a gelen bireysel finansman onay oranı yüzde 19 arttı

Yapay zeka desteğiyle yenilenen bireysel gelir tahminleme ve finansman karar sistemi sayesinde Türkiye Finans'a gelen bireysel finansman onay oranı yüzde 19 artarken, sorunlu finansman riski yüzde 17 azaldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, müşterilerinin finansman kararlarını sağlıklı ve yönetilebilir şekilde alabilmelerini sağlamak amacıyla makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilen yapay zeka destekli yeni bir sistemi devreye aldı.

Sistem, bireysel müşterilerin gelirlerini, somut veriler üzerinden en doğru şekilde tahminleyerek finansman taleplerinde onlara en uygun limitlerin belirlenmesinde destek oluyor. Yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak yenilenen sistem sayesinde Türkiye Finans'a gelen bireysel finansman taleplerindeki onay oranı yüzde 19 artış gösterirken, sorunlu finansman riski yüzde 17 azaldı.

Yenilenen sistem sayesinde müşteri, bireysel finansman talebinde bulunduğunda, kendisinin beyan ettiği gelir dışında geçmiş ödeme performansı, mevcut banka verileri ve sektör harcamaları göz önünde bulundurularak aylık geliri en yaklaşık değer ile tahmin edilebiliyor ve Türkiye Finans bu gelir doğrultusunda müşteriye en doğru limiti belirleyebiliyor. Böylece Türkiye Finans, müşterilerinin bireysel finansman taleplerinde, onlara en uygun tutarı sunarak hem müşterilerinin finansal sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor hem de bankanın finansman portföyünün sağlıklı bir şekilde büyümesine destek oluyor.

Yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak en doğru metriklerle müşteri gelirini tahmin etmeye yönelik somut veriler elde eden Türkiye Finans, bu verilerden yola çıkarak müşterisi için en uygun limiti belirliyor. Banka bu sayede müşterisinin gelirini aşan bir borç yükünün altına girmesinin de önüne geçiyor.

"Bankamızın ve müşterilerimizin finansal sağlıklarını korumayı önceliğimize alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak ülke ekonomisine sağladığımız katkı ve finansman desteğini sağlıklı bir şekilde büyütmek için bankamızın ve müşterilerimizin finansal sağlıklarını korumayı önceliğimize alıyoruz. Bireysel müşterilerimiz için baştan sona yenilediğimiz gelir tahminleme ve finansman karar modelimiz ile her müşteri profiline uygun finansman tanımlamasını kolaylıkla yaparak mevcut müşterilerimizi riskten koruyabiliyoruz. Bu kapsamda beklenen sorunlu finansman riskini yüzde 17 azaltmayı başardık. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi desteği ile yapılan bu tahminleme ile hem müşterilerimiz için gelirleriyle uyumlu finansman tutarını belirliyor hem de finansman süreçlerinin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Onaylanan tüketici kredi oranını da yüzde 19 artırmamız da bunun bir yansıması. Yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerimize etkin bir şekilde entegre etmeye devam ederek iş süreçlerimizi daha da hızlandırmayı ve müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu