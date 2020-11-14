Türkiye Finans'a "Entegre Kampanya" ödülü
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Türkiye Finans'a "Entegre Kampanya" ödülü

14.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:51
Türkiye Finans'a

Türkiye Finans, bankacılık sektöründeki kadın çalışanların gücünü ön plana çıkarmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığı Feride Şevket Hanım Bankası isimli dijital projesiyle, Felis Ödülleri'nde Entegre Kampanyalar bölümünde başarı ödülüne layık görüldü.

Türkiye Finans, bankacılık sektöründeki kadın çalışanların gücünü ön plana çıkarmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığı Feride Şevket Hanım Bankası isimli dijital projesiyle, Felis Ödülleri'nde Entegre Kampanyalar bölümünde başarı ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hayata geçirdiği Feride Şevket Hanım Bankası isimli kreatifte Lokal ajans imzasını taşıyan dijital projesiyle, reklam ve pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği en prestijli ödül organizasyonlarından Felis Ödülleri'nde bu yıl başarı ödülü almaya hak kazandı.

Entegre Kampanyalar bölümünde Finansal Hizmetler kategorisinde başarı ödülü alan banka, kadınların gücünü ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği projeyle, kadınların bankacılık sektöründeki önemi ve gücüne dikkati çekti.

Türkiye'nin ilk kadın bankacısı Feride Şevket Hanım'dan ilham alınarak hayata geçirilen kampanya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, LinkedIn üzerinden açılan Feride Şevket Hanım Bankası hesabı ile başlatıldı. Anonim olarak yürütülen kampanya, sadece finans sektöründen değil farklı sektörlerden pek çok profesyonelin büyük takdirini topladı.

Özellikle kadın çalışanlar, çalıştıkları kurumlarından bağımsız olarak kendilerini Feride Şevket Hanım Bankası'nın bir çalışanı olarak göstererek projeye destek oldular. Projenin aktif olduğu 3 günlük kampanya süresinde LinkedIn'de 1700 profesyonel tarafından takip edilen Feride Şevket Hanım Bankası, kampanya süresince 5 milyon görüntülenme, Instagram'da 3 milyon erişim rakamlarına ulaştı ve büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Kurumsal İletişim Müdürü Elif Bilge Ceylan şunları kaydetti:

"Türkiye'de iş hayatındaki kadınların konumlarının güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece finans sektöründe değil tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasını; büyüyen, güçlü bir Türkiye için vazgeçilmez olarak görüyoruz. Ülkemizin ilk kadın bankacısı Feride Şevket Hanım'dan aldığımız ilhamla hayata geçirdiğimiz bu projeyle, bankacılık sektörünün birçok kademesinde görev alan kadın çalışanların gücüne güç katmayı hedefledik. Türkiye Finans olarak en kıymet verdiğimiz değerlerimizden biri de; çeşitliliği en büyük zenginliğimiz olarak görmemiz. Bu bakış açımız doğrultusunda projemiz ile kadının bu çeşitliliğe katkısı ve iş hayatına getirdiği farklı bakış açılarının da altını çizmek istedik. Diğer yandan katılım bankacılığının özünde yer alan üretimin desteklenmesi yaklaşımından hareketle kadının üretime katkısı noktasında taşıdığı önemi vurgulamak ve üretimde aktif bir aktör olarak yer almasının önemine de dikkat çekmeyi düşündük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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