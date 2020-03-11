Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir'de okullar arası spor branşlarında dereceler elde ederek Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü öğrenciler, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir'de okullar arası spor branşlarında dereceler elde ederek Türkiye finallerine katılacak olan İnönülü öğrenciler, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.


Eskişehir'de okullar arası Bocce ve Bilek Güreşi branşlarında il birincisi olan ve dereceler elde ederek Türkiye finallerine katılmayı hak kazanan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencileri, İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, Okul Müdürü Gökhan Şayan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Saadet İyikan ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ettiler. Isparta'da gerçekleştirilen bölge elemelerinde de ikincilik elde ederek Türkiye finallerine katılmayı hak kazanan İnönülü öğrenciler günün anısına Isparta'dan aldıkları hediyeyi Başkan Bozkurt'a takdim ettiler.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Isparta'da gerçekleştirilen bölge elemelerinde başarılı olarak Türkiye finallerine katılmayı hak kazanan İnönülü öğrencilere gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek hediyeler takdim etti. Bocce ve Bilek Güreşi branşlarının Türkiye Finallerinde yarışacak olan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu öğrencilerine Başkan Bozkurt," İlçemize ve bizlere yaşattığınız bu gururdan dolayı hepinizi tek tek kutluyor. Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Finallerinde yapacağınız müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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