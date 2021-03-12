Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi
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Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi

12.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:53
Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi

2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB) "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi.

2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB) "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi. Lise ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan yarışma ile İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy'un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak, gençlerle iletişim kurmak ve DİB'in gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak amaçlandı.

DİB tarafından düzenlenen "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı ödüllü kompozisyon ve resim yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrencilerin çalışmaları, Sivas İl Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildi. İl ve ilçe müftülüklerine çalışmalarını teslim eden öğrenciler arasından seçilen kompozisyon yarışmasında 10 öğrencinin, resim yarışmasında ise 16 öğrencinin eseri komisyon huzurunda değerlendirmeye alındı. Buna göre İl geneli kompozisyon yarışmasında birinci seçilen Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meliha Arslan ile resim yarışmasında birinci seçilen Gürün Atatürk Ortaokulu öğrencisi Burak Gültekin'in çalışmaları DİB tarafından yapılacak Türkiye finalinde yarışacak. - SİVAS

Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi
Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi
Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi
Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi
Türkiye finaline katılacak öğrenciler belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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