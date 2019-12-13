Türkiye Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan'ı en çok arananlar listesine aldı
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Türkiye Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan'ı en çok arananlar listesine aldı

Türkiye, Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan'ı terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisine ekledi.Dahlan hakkında, 15 Temmuz darbe girişimde rol oynamak, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek ve casusluk gibi suçlamalardan arama ve yakalama kaydı bulunuyor.

13.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:47
Türkiye Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan'ı en çok arananlar listesine aldı

, Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan'ı terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisine ekledi.


Dahlan hakkında, 15 Temmuz darbe girişimde rol oynamak, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek ve casusluk gibi suçlamalardan arama ve yakalama emri bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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