Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan: "Kudüs kırmızı çizgimiz"

08.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:46

KUALA TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, özgürlüğüne kavuşana kadar Kudüs'ün yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Kudüs, kırmızı çizgimiz ve onurumuzdur." dedi.

Turan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin ve Kudüs konularına değindi.

Türkiye olarak zulüm ve dayatmalara karşı Filistin'in meşru haklarını her platformda savunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Turan, "Aziz milletimizin ortak iradesini yansıtan TBMM'den iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcilerinden oluşan güçlü bir heyetle bu konferansa iştirak etmekten memnuniyet duymaktayız." şeklinde konuştu.

Turan, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konferans için hazırladığı mesajları okuyarak devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında Türkiye'nin sözde barış planını tanımadığına yönelik beyanlarına dikkati çeken Turan, "Bu plan, Filistin topraklarının işgal edilmesi, Filistin'in tamamen yok edilmesi ve Kudüs'ün zorla alınması manasına gelmektedir. Söz konusu girişim, iki devletli çözümü kabul etmiş gibi gözüküp İsrail'in ABD himayesinde yaptığı işgali yasallaştırma niyeti taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Müslüman ülkeler olarak Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruma sürecine ilişkin en önemli sorumluluğumuz, Kudüs'ü bir barış abidesi olarak korumak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır." beyanlarını okudu.

Konuşmasının ardından Malezya basınına da demeç veren Turan, Türkiye'nin Filistin davası için sürdürdüğü kararlı politikalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Turan, Kudüs ile ilgili çalışma yapan her platformu Türkiye'nin desteklediğinin altını çizdi.

"TBMM'deki bütün siyasi partiler Kudüs konusunda aynı düşüncededir"

Turan AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın bugünkü oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs için mesajını ilettiklerini belirterek, "Kudüs'ün kırmızı çizgimiz ve onurumuz olduğunu ve bu onuru Türkiye'nin koruyacağını Cumhurbaşkanımız sıkça dile getiriyor. Bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı duygu ve düşünce içindeyiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı sözde barış planını TBMM'nin tek ses halinde reddettiğini hatırlatan Turan, "TBMM bünyesindeki bütün siyasi partiler Kudüs konusunda aynı düşünce içerisindedir. Yüzyılın anlaşması diye servis edilen ama bizim için yüzyılın paçavrası olan bu metni meclis olarak reddettik." şeklinde konuştu.

Milletvekili Turan, "Kudüs özgürlüğüne kavuşana kadar, başkenti Kudüs olan egemen Filistin devleti kurulana kadar Filistin halkının haklı davasını desteklemeye ve Kudüs'ün yanında durmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim için çok kıymetli. İnancımızın önderi Hz. Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği, gökte yapılıp yere indirilen şehirdir, ilk kıblemizdir. Bu kutsal şehrin, kıblemizin Siyonist çizmeleri altında olmasına tahammül edemiyoruz. Bu durumun ilelebet sürmesine de müsaade etmeyeceğiz. Kudüs ve Filistin halkı ile dayanışmamız bundan sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız İslam dünyasının vicdanını dillendiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Turan, "Cumhurbaşkanımız, zalimlerin ve küresel haydutların gözlerinin içine bakarak, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda İsrail'in yayılmacı politikalarını, gasp ve yağmalarını, terör faaliyetlerini anlatmaktadır. (Cumhurbaşkanı), Yeri geldiğinde İsrail, yeri geldiğinde dünya yöneticilerinin yüzlerine, Filistin halkının haklı taleplerini ve İslam dünyasının vicdanını dillendirmektedir." diye konuştu.

Kudüs'ün bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağı ve Filistin halkının haklı davasında galip geleceğini savunan Turan, "Kudüs sadece Filistin halkının savunması gereken bir şehir değildir, bütün İslam dünyasının şerefidir diye düşünüyoruz. İslam dünyasını bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

Çok sayıda ülkeden yaklaşık 500 milletvekilinin katıldığı Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı'nın ikinci oturumu yarın yapılacak.

Kaynak: AA