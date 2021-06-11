Türkiye, Filistin'i ticarette ayrıcalık uyguladığı ülkeler arasına dahil etti

Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin dahil edildi.

Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin dahil edildi.

Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkeler arasına Filistin de eklendi.

Söz konusu ülkeler arasında, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, EFTA Ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ile Lihtenştayn) ve Faroe Adaları da bulunuyor.

Öte yandan, Bakanlığın "İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelikler, 26 Mart 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya