Türkiye-Filistin Arasında Kadının Güçlendirilmesine Yönelik İşbirliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Bakan Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Grand Cevahir Otel'de 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi düzenlendi. Düzenlenen zirveye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga katıldı. Bakan Selçuk ile Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti arasında "Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat" zaptını imzaladı.

"Filistin'de kadının güçlenmesine dair önemli görüşmeler yaptık"

Program kapsamında konuşan Bakan Selçuk, "Burada dün 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) ile beraber düzenlediğimiz bir toplantımız. Bugün de zirve çerçevesinde çeşitli uluslararası görüşmeler yapmaktayız. Biraz sonra da Filistinli arkadaşımızla beraber mutabakat zaptı imzalayacağız. Bu mutabakat zaptı ile Filistin'de kadının güçlenmesine dair önemli görüşmeler yaptık. Biraz önceki toplantımızda da hem kadının güçlenmesi hem de eğitim fırsatlarına erişmesine dair. Umarım hayırlı olacağına inanıyoruz bu görüşmelerin" dedi.

3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi gün içerisinde düzenlenecek programlarla devam edecek. - İSTANBUL