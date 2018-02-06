Türkiye- Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Türkiye-Filipinler 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli ile Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez başkanlığında gerçekleşti.

Türkiye-Filipinler 1. Dönem KEK toplantısı Ekonomi Bakanlığında yapıldı. Bakan Canikli ve konuk Bakan Lopez yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye-Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası iki ülke arasında mutabakat zabtı imzalandı. Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı ile Filipinler Yatırım Kurulu arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşvikine Yönelik Mutabakat Zaptı'na, ISPAT Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ve Filipinler Teknik Heyet Başkanı Ceferine Rodolfo imza attı. Tarım alanındaki Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Filipinler Tarım Otoritesi arasındaki mutabakat zaptı Bakan Canikli ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Rowena Sanchez tarafından imzalanırken Türkiye-Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısı mutabakat zaptı ise Bakan Canikli ile Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez tarafından imzalandı.