Türkiye, Filenin Sultanları'nı TRT 1'den destekleyecek
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Türkiye, Filenin Sultanları'nı TRT 1'den destekleyecek

Türkiye, Filenin Sultanları'nı TRT 1'den destekleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali'nde Sırbistan ile cuma günü karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali'nde Sırbistan ile cuma günü karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı mağlup ederek namağlup adını yarı finale yazdırdı. Türkiye - Sırbistan yarı final karşılaşması 3 Eylül Cuma günü saat 18.00'de TRT 1'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya karşısında 3-0'lık üstünlük elde ederek 7'de 7 yaptı.

Yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta oynanacak yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü saat 18.00'de canlı olarak TRT 1'de ekranlara gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak
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Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
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